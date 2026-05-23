وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة إنكوم آليات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لإقامة مشروع مركز عالمي للبيانات

-عصمت: تقديم الدعم اللازم لتوطين صناعة مراكز البيانات في ضوء رؤية الدولة واستراتيجية جذب الاستثمارات في هذه الصناعة

بحث وزير الكهرباء، محمود عصمت، خلال لقائه اليوم، برئيس مجلس إدارة مجموعة "إنكوم" الرائدة فى مجال صناعة مراكز البيانات وتكنولوجيا المعلومات، هشام شتا والوفد المرافق له، مستجدات خطة عمل وآليات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لإقامة مشروع مركز عالمى للبيانات.

يأتي ذلك بحضور الدكتور علي عبدالفتاح رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

كما ناقش اللقاء سبل تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وتعزيز مكانتها لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة ولحركة البيانات، وكبوابة ربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، مما يجعلها من الأسواق الواعدة في مجال صناعة مراكز البيانات والذى يشهد تناميا سريعا على مستوى العالم، انطلاقا من موقع مصر الاستراتيجي واستناداً على مشروعات البنية التحتية التى شهدت إعادة بناء كاملة على مدار السنوات القليلة الماضية، مع التأكيد على تعظيم الفائدة من مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار عصمت، إلى آلية عمل مراكز البيانات واعتمادها بشكل أساسي على دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب وجود طاقة هائلة من الحوسبة لاستيعاب التضخم الهائل في حجم البيانات التي تحتاجها وتنتجها تلك التطبيقات، مؤكداً أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منفتحة على التعاون فى هذا المجال، ومستعدة ولديها خطة عمل لتقديم الدعم اللازم لتوطين صناعة مراكز البيانات، في ضوء رؤية الدولة واستراتيجية توطين التكنولوجيا الحديثة.

ولفت إلى خطة العمل على مدار السنوات الماضية لتهيئة بيئة استثمارية داعمة ومساندة للقطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، وما تم إنجازه على صعيد إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز البيئة التشريعية، مرورا بالضمانات والتسهيلات، وبرامج التدريب التخصصية وغيرها من الإجراءات التي جعلت الاستثمار في مصر جاذبا للمستثمرين.

وأكد عصمت أن التوسع في صناعة مراكز البيانات يحظى باهتمام بالغ ودعم من جانب الدولة لتمكين التحول الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص، لتحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، مشيرا إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، في ضوء الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2028.

ولفت الوزير، إلى العمل على جذب الاستثمار في مجال مراكز البيانات، من خلال اتفاقيات مناسبة طويلة الأجل مع المستثمرين.