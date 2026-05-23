رئيس وزراء باكستان يزور الصين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

غادر رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، اليوم السبت، بلاده متوجها إلى الصين، في زيارة رسمية تستمر أربعة أيام، تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي الثنائي وتوسيع المشاركة الاقتصادية بين الدولتين.

وتوجه رئيس الوزراء إلى مدينة هانجتشو الصينية في المحطة الأولى من زيارته، برفقة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار ووزراء التخطيط أحسن إقبال والإعلام عطا الله تارار وتكنولوجيا المعلومات شازا فاطمة خواجة والمساعد الخاص لرئيس الوزراء طارق فاطمي، طبقا لما ذكرته حكومة باكستان في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس، نقلته قناة جيو نيوز الباكستانية اليوم السبت.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن "الزيارة تكتسب أهمية خاصة، حيث تحتفل باكستان والصين بالذكرى الـ75 لإقامة علاقات دبلوماسية. وستتيح الزيارة فرصة لإعادة التأكيد على القوة الدائمة للشراكة الاستراتيجية القائمة على التعاون في جميع الظروف بين باكستان والصين وتعزيز الرؤية المشتركة لبناء مجتمع أوثق بين باكستان والصين، بمستقبل مشترك".