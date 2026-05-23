قائد الجيش الباكستاني: مسار المفاوضات يتقدم بشكل جيد

اجتمع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، والذي أكد أن «مسار المفاوضات يتقدم بشكل جيد».

وبحسب ما نشرته وكالة «فارس»، حذر منير، من أن «إسرائيل تسعى لتحقيق مصالحها من الصراعات والخلافات بين المسلمين في المنطقة».

وأشار إلى أن «إسرائيل تعادي أي شخص يحاول حل هذه الصراعات، بمن فيهم هو شخصيًا، ولا ترغب في إرساء الاستقرار والأمن بالمنطقة».

وأضاف: «نسعى ببساطة إلى إرساء الاستقرار ومنع استمرار الحرب والصراع وتكرارهما في المنطقة. ونأمل أن تُفضي المفاوضات الجارية إلى النتيجة المرجوة لإيران وجميع دول المنطقة في أقرب وقت ممكن».

من جانبه، قال بزشكيان، إن إيران تسعى لتحقيق الحقوق المشروعة والقانونية لأمتها، منوهًا أن «تجارب التفاوض السابقة مع الولايات المتحدة تفرض على طهران توخي أقصى درجات الحذر».

ونوه أن الحرب لم تحقق فائدة لأي طرف، محذرًا من أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تربح من هذا الصراع، فيما ستتكبد دول المنطقة والعالم خسائر فادحة.

ولفت إلى أن «النظام الصهيوني هو الطرف الوحيد الذي يسعى إلى تأمين مصالحه في المنطقة من خلال الحرب»، بحسب تعبيره.

وأكمل: «نظرًا لانعدام ثقة شعبنا في الولايات المتحدة بسبب الإخلال المتكرر بالوعود، والهجمات أثناء المفاوضات، واغتيالات المسئولين، فقد شرعت طهران في مسار المفاوضات، معتمدةً على العلاقات الأخوية مع الدول الصديقة، بما فيها باكستان، لكن هدفنا الرئيسي هو ببساطة ضمان مصالح الشعب الإيراني من خلال حلول مناسبة وملائمة».