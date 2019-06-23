النرويج تعبر أستراليا بصعوبة وتتأهل لدور الثمانية بمونديال السيدات

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بلغ منتخب النرويج دور الثمانية لبطولة كأس العالم للسيدات بفرنسا عبر الفوز على أستراليا 4/ 1 بركلات الجزاء الترجيحية اليوم السبت في دور الستة عشر بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

وتقدمت إيزابيل هيرلوفسن بهدف للنرويج في الدقيقة 31 ثم تعادلت إليسي كيلوند لأستراليا قبل سبع دقائق من النهاية.

وانتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله وتم اللجوء إلى الوقت الإضافي لم يشهد جديد قبل أن يحسم المنتخب النرويجي الفوز من خلال ركلات الجزاء الترجيحية.

ويلتقي المنتخب النرويجي في دور الثمانية يوم الخميس المقبل مع الفائز من المباراة الأخرى في دور الستة عشر والتي تجمع بين إنجلترا والكاميرون.

وتوج المنتخب النرويجي بلقب مونديال السيدات مرة واحدة من قبل جاءت في عام 1995 بينما كانت أبرز إنجازات أستراليا في البطولة، بلوغ دور الثمانية ثلاث مرات.

واستهل منتخب أستراليا مشواره في البطولة بالخسارة أمام إيطاليا 1 /2 ثم الفوز على البرازيل 3 /2 وعلى جامايكا 4 /1.

أما منتخب النرويج فبدأ مشواره بالفوز على نيجيريا 3 /صفر ثم خسر أمام فرنسا 1 /2 قبل أن يفوز على كوريا الجنوبية 2 /1.

وبدأت المباراة بمحاولات هجومية من جانب الفريق الأسترالي بحثا عن تسجيل هدف مبكر وهو ما كاد ان يحدث بواسطة سامانتا كير في الدقائق الأولى لولا صلابة الدفاع النرويجي.

وسيطر الفريق الأسترالي على مجريات اللعب بشكل كبير في أول عشرين دقيقة مستغلا سرعة ومهارة اللاعبات، لكن الفريق عجز عن تشكيل الخطورة المطلوبة على المرمى النرويجي.

وعلى عكس سير اللعب تقدم المنتخب النرويجي بهدف في الدقيقة 31 بواسطة إيزابيل هيرلوفسن مستغلة المجهود الرائع من زميلتها كارينا سايفيك قبل ان تسدد كرة قوية في الشباك الأسترالية معلنة عن الهدف الدولي الـ62 لها مع منتخب بلادها.

وطالبت لاعبات أستراليا بالحصول على ضربة جزاء نتيجة مخالفة ضد ماريا ثوريسدوتير ، لكن الحكم الألمانية ريم حسين رفضت احتسابها بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

ولم يحدث أي جديد خلال الدقائق الأخيرة لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق النرويجي بهدف دون رد.

وبعد مضي ربع ساعة من بداية الشوط الثاني سجلت سام كير هدفا لأستراليا لكن تم الغاؤه بداعي التسلل.

وكانت الانا كينيدي قريبة من إدراك التعادل لأستراليا في الدقيقة 72 عبر تسديدة قوية لكن الكرة مرت بجوار المرمى النرويجي تماما.

وقبل سبع دقائق من النهاية أدركت إليسي كيلوند التعادل لأستراليا من ضربة ركنية عرفت طريقها للمرمى النرويجي.

وكادت كارولين جراهام هانسن أن تخطف هدف الفوز القاتل للنرويج في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ولكن القائم وقف لها بالمرصاد.

ولم يحدث أي جديد في الثواني الأخيرة لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله ويتم اللجوء إلى الوقت الإضافي على شوطين.

وتعرض منتخب أستراليا لضربة قوية في الدقيقة 104 لطرد الانا كينيدي بعد عرقلة ليزا اوتلاند وهي منفردة بالمرمى.

وكادت بو ريزا أن تحرز الهدف الثاني للنرويج في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي الأول عبر ضربة رأس قوية ولكن العارضة وقفت لها بالمرصاد.

ومر الشوط الإضافي الثاني دون أن يشهد جديد لتكون كلمة الفصل عبر ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها المنتخب النرويجي لصالحه.