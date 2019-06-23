أعلن إليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي، عن التشكيل الرسمي لمنتخب بلاده فى مواجهة نظيره التنزاني في المباراة التى تقام فى تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب "الدفاع الجوي" فى الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا المقامة فى مصر.

ويغيب نجم ليفربول الإنجليزي ساديو ماني عن المباراة بسبب الإيقاف، بعد حصوله على إنذارين فى التصفيات المؤهلة للكان.

وجاء تشكيل السنغال على النحو التالي:

ميندي، كوليبالي، ساني، سابالي، واجو، جويي، دياتا، نداي، نيانج، بالدي، سار.

وجاء تشكيل منتخب تنزانيا على النحو التالي:

مانولا، كاماجي، يوندان، رامضاني، سالوم، مكامي، عباس، ساماتا، موسوفا، بوكو.