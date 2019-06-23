دايملر تخفض توقعاتها الخاصة بأرباح التشغيل بسبب تكاليف فضيحة الديزل

أعلنت مجموعة دايملر الألمانية للسيارات اليوم الأحد، على نحو مفاجئ تخفيض توقعاتها الخاصة بأرباح التشغيل للعام الحالي بسبب ارتفاع تكاليف التغلب على فضيحة الديزل.

وأوضحت الشركة أنه نظرا لتوفيرها احتياطيا بمئات ملايين اليورو في الربع الثاني لتغطية الإجراءات والتدابير الخاصة بسيارات الديزل من مرسيدس بنز، فإن من المتوقع أن تصل الأرباح قبل احتساب الضرائب والفوائد في العام الحالي إلى نفس مستواها تقريبا في العام الماضي والتي بلغت 1ر11مليار يورو(62ر12مليار دولار).

كانت دايملر تتوقع حتى الآن أن تحقق ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 5 إلى 15% في نتائجها في العام الحالي.

في المقابل، تتوقع دايملر أن يسجل قطاع صناعة الشاحنات الصغيرة (فان) والمركبات التجارية خسارة في نتائج التشغيل بدلا من تحقيق ربح صغير.

كان المكتب الاتحادي للمركبات في ألمانيا أصدر أمرا أول أمس الجمعة يلزم مجموعة دايملر باستدعاء رسمي لنحو 60 ألف سيارة ديزل طراز مرسيدس بنز (جي إل كيه 220 سي دل آي).

وجاء القرار للاشتباه في أن هذه السيارات رباعية الدفع والتي تعمل وفقا لمعيار يورو5 للانبعاثات، بها جهاز إغلاق غير مشروع للتلاعب في قيم العوادم وهو ما تنفيه دايملر، وقال متحدث باسم المجموعة أمس السبت إن الشركة ستدافع عن نفسها قانونيا ضد تهمة التلاعب.