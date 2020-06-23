قادة الاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماعًا وجهًا لوجه الشهر المقبل

قال المتحدث باسم المجلس الأوروبي باريند ليتس، اليوم الثلاثاء، إن قادة الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في بروكسل من 17 إلى 18 يوليو المقبل، لتسوية خلافاتهم بشأن حزمة تحفيز اقتصادي مقترحة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا وبحث ميزانيتهم المشتركة المقبلة.

وأضاف ليتس -في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية - أن الاجتماع سيبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت بروكسل في 17 يوليو المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا يعد أول اجتماع يعقد وجهًا لوجه بين قادة الاتحاد منذ أشهر بسبب القيود المفروضة على السفر، كما أن القادة الأوروبيين أخفقوا في تضييق شقة الخلافات بينهم بشأن الحزمة التحفيزية لمواجهة كورونا خلال المحادثات الأخيرة التي أجروها عبر الفيديو الأسبوع الماضي.