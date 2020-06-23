التعليم العالي تكشف موقف المستشفيات والمدن الجامعية المخصصة لعزل كورونا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة كل من وزراء: الدفاع والإنتاج الحربيّ، والأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلميّ، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي.

وخلال الاجتماع، تحدث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، عن الموقف الحالي للمستشفيات والمدن الجامعية المخصصة للعزل والحجر لمرضى فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن تقديم هذه الخدمات تم إجرائها على عدة مراحل بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأوضح الوزير أنه حتى 22 يونيو هناك 24 مستشفى جامعياً مخصصة لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس كورونا، وبلغ إجمالي عدد الحالات بها 3486 حالة، من بينهم 714 حالة مستقرة، و225 حالة رعاية مركزة، و104 حالات على أجهزة التنفس الصناعيّ، بينما تم خروج 2208 حالات، إلى جانب 267 حالة وفاة.

كما قدم وزير التعليم العالي بياناً تفصيلياً بإجمالي أعداد الأطقم الطبية بهذه المستشفيات المشاركة في مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة والسكان، مشيرا إلى أن من بينهم 507 أعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة، و112 تمريضا، و20 صيدلياً، وتطرق في ضوء ذلك إلى المستشفيات والمدن الجامعية المخصصة لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بالفيروس في نطاق إقليم القاهرة الكبرى والإسماعيلية، حيث بلغ عدد الأسرّة 3695 سريراً في كل من المستشفيات والمدن الجامعية بهذا الإقليم الجغرافيّ.

كما أشار عبد الغفار إلى المستشفيات الجامعية التي يتم إعدادها لدخول خدمة العزل الصحي والعلاجي لمرضى كورونا خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسماعيلية، وتتمثل في كل من مستشفى قنا الجامعي بجامعة جنوب الوادي والذي يضم 100 سرير، فضلا عن 14 سرير رعاية مركزة و10 أجهزة تنفس صناعيّ، ومستشفى سوهاج الجامعي بجامعة سوهاج الذي يضم 100 سرير أيضاً، و20 سرير رعاية مركزة، و10 أجهزة تنفس صناعيّ، كما تدخل مستشفى كفر الشيخ الجامعي ضمن المستشفيات التي يتم إعدادها والتي تضم 75 سريراً، و16 سرير رعاية مركزة، و36 جهاز تنفس صناعيّ.

وخلال عرضه، أبرز وزير التعليم العالي المعامل التي تقوم بعمل اختبارات للكشف عن فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات الجامعية، وقدرتها الاستيعابية في استقبال الحالات، كما ركز على إجمالي الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية.

وقال إن هناك 26 مدينة جامعية تضم 38,589 غرفة، ويتوافر بها 69,070 سرير، كما تحدث الوزير عن المدن الجامعية المخصصة كمستشفيات عزل، حيث يبلغ إجمالي عدد الأسرّة بهذه المدن 3491 سريراً، وقد استقبلت هذه المدن خلال الفترة الماضية وحتى 22 يونيو 5370 حالة، و304 حالات بالنُزل، وتماثل للشفاء 3971 حالة.