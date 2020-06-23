مقتل 5 اشخاص وإصابة 17 في انفجار سيارة مفخخة شمال شرقي سوريا

أفاد مصدر طبي بمقتل خمسة أشخاص، على الأقل، وإصابة 17 آخرين جراء سيارة مفخخة في بلدة رأس العين بلدة بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر طبي في مدينة رأس العين، شمال غرب محافظة الحسكة، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "الانفجار كان عنيفا جداً ودمر عددا من المحال التجارية والسيارات قرب دوار تل حلف غرب مدينة رأس العين".

ولفت إلى نقل الجرحى إلى المستشفيات والمركز الطبية، في حين تم ارسال الحالات الحرجة إلى تركيا.

ويعد التفجير الذي وقع في بلدة تل حلف ، هو الانفجار السابع حيث انفجرت ثلاث سيارات مفخخة و أربع دراجات نارية عدا عن العبوات الناسفة، ويعتبر دوار تل حلف هو مدخل مدينة رأس العين الجنوبي الغربي الذي يشهد حركة مرور مزدحمة بشكل دائم .

وسيطر على مدينة رأس العين وريفها فصائل المعارضة الموالية لتركيا، بعد إطلاق عملية "نبع السلام" بداية شهر أكتوبر الماضي والتي تشمل ريف الرقة الشمالي ايضاً .