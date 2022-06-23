اليمن وكندا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث سفير اليمن في كندا جمال السلال، مع روبرت أوليفانت السكرتير البرلماني لوزير الخارجية عضو مجلس العموم الكندي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن الجانبين استعرضا صعوبة الوضع الإنساني في اليمن والحاجة إلى المزيد من دعم خطة الاستجابة الإنسانية ودعم البرامج والخطط التنموية للحكومة اليمنية، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث في اليمن، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وحرص الأخير على إحلال السلام في اليمن ودعم الجهود الأممية التي أدت إلى التوصل لهدنة خلال الشهور القليلة الماضية، وأهمية فتح الطرق في مدينة تعز والمحافظات الأخرى؛ للتخفيف من المعاناة الإنسانية للمواطنين.

ودعا السفير اليمني إلى تعزيز الشراكة بين البلدين ومشاركة كندا الفاعلة في جهود إعادة الإعمار والمشاريع الإنمائية في اليمن، وكذلك دعم الجهود الدولية لحل مشكلة خزان صافر.

من جانبه، جدد السكرتير البرلماني وقوف كندا إلى جانب اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي لإنهاء الحرب وإحلال السلام، مؤكدا دعم كندا المستمر لليمن في كافة المجالات، ودعم خطة الاستجابة الإنسانية، ومساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة.