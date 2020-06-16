لافروف يلتقي الرئيس الإيراني في طهران

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الى العاصمة الايرانية طهران مساء اليوم الاربعاء، في زيارة بدعوة من نظيره الإيراني حسين أميرعبداللهيان .

والتقى لافروف بعد وصوله الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية

وهذه هي أول زيارة يقوم بها لافروف إلى إيران خلال عهد الحكومة الايرانية الحالية ، ومن المقرر أن يبحث مع المسؤولين الايرانيين خلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين قضايا الاتفاق النووي والوضع في أوكرانيا وسوريا وأفغانستان ، وتعزيز التعاون التجاري والطاقة وكذلك توسيع التعاون مع منطقة أوراسيا والقوقاز.

وستكون هذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها مسؤول روسي رفيع المستوى لإيران هذا العام، بعدما زارها في مايو الماضي نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.

يذكر أن روسيا ضمن مجموعة 4+1 (التي تشمل أيضا بريطانيا وفرنسا والمانيا والصين ) في المحادثات مع أيران بشأن الاتفاق النووي الذي كان قد تم إبرامه عام 2015. كانت الولايات المتحدة من بين الموقعين على الاتفاق ولكنها انسحبت منه عام 2018.