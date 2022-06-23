انتخاب لوبان رئيسة للكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الفرنسي

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أعلن حزب التجمع الوطني الفرنسي انتخاب السياسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب اليوم الخميس، عقب الانتخابات التشريعية التي أجريت مطلع الأسبوع.

سلمت لوبان رئاسة الحزب لجوردان بارديلا قبل الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الجاري، والتي خسرتها أمام الرئيس إيمانويل ماكرون خلال جولة الإعادة.

ويخطط بارديلا لتولي المنصب البارز بشكل دائم.

وفاز حزب التجمع الوطني بـ89 مقعدا من الـ577 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد، وهي زيادة هائلة عن مقاعده الثمانية السابقة، ما يشير إلى أن جهود لوبان باتخاذ موقف أكثر اعتدالا والتقليل من الصورة المتطرفة للحزب أتت ثمارها.

كانت ابنة مؤسس الحزب اليميني المتطرف أيضا جان ماري لوبان قد غيرت اسم الحزب من الجبهة الوطنية إلى التجمع الوطني

يشار إلى أن الحزب اليميني هو أقوى فصيل معارض في الجمعية البرلمانية متقدما على حزب اليسار والجمهوريين يمين الوسط.