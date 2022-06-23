إيران تأمل في التوصل إلى اتفاق نووي قريبا

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أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، عن الأمل في أن يتم قريبا استئناف المحادثات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وأجرى أمير عبداللهيان، وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني محادثات خلال الساعات القليلة الماضية مع كبير مسؤولي الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ومنسق المحادثات النووية إنريكي مورا.

صرح بهذا وزير الخارجية الإيراني، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

ووصف الوزير الإيراني الاجتماعات مع لافروف بأنها "بناءة للغاية"، حيث قادت إلى العديد من الاتفاقيات بشأن التجارة والنقل عبر السكك الحديدية والتعاون في مجال التكنولوجيا، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

كما تباحث الجانبان بشأن إلغاء العقوبات.

واتفق الجانبان كذلك على السفر بدون تأشيرة للمواطنين بين البلدين.