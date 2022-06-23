وزير الدفاع الأسترالي: تزايد الشراكة بين أستراليا والهند في مجال الدفاع يوثق العلاقات الثنائية

قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، اليوم الخميس، إن تزايد الشراكة بين بلاده والهند في مجال الدفاع سيؤدي إلى ضمان توثيق العلاقات بين البلدين.

وأضاف وزير الدفاع الأسترالي، في تصريحات أدلى بها اليوم، خلال زيارته الحالية للهند، إنه وجه الدعوة إلى نظيره الهندي راجناث سينج لزيارة أستراليا، وأنه استعرض خلال اجتماعه معه في وقت سابق، الوضع الأمني في المنطقة، وأكدا مجددا التوافق في الرأي حول ضرورة أن تصبح منطقة المحيطين الهندي والهادئ "إندو/باسيفيك" منطقة مفتوحة وحرة.

وأشار وزير الدفاع الأسترالي، إلى أن بلاده والهند ستواصلان العمل من أجل رفع مستوى تعاونهما الدفاعي والأمني.