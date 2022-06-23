دبلوماسي روسي: ضغط أمريكي أوروبي على صربيا لقطع تعاونها مع موسكو

أكد مدير الدائرة الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية يوري بليبسون، أن واشنطن والاتحاد الأوروبي يمارسان ضغوطا غير مسبوقة على صربيا؛ لإجبارها على قطع علاقاتها مع روسيا.

وأضاف بليبسون، في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الخميس: "نحن نتعاون بشكل وثيق مع بلجراد على أساس المنفعة المتبادلة، وهذا يلبي المصالح الوطنية الأساسية لروسيا وصربيا، ونحن نهدف إلى تعميق شراكتنا الاستراتيجية الثنائية ونقدر تقديرا عاليا الموقف المبدئي لأصدقائنا الصرب، الذين يحافظون على خط مستقل في ظل الوضع الصعب الحالي".

وتابع: "نحن ندرك جيدا مدى صعوبة تحمل الضغط غير المسبوق من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يجبر بلجراد على التضحية بجودة العلاقات معنا من أجل التكامل مع الغرب".

وكان وزير الداخلية الصربي، ألكسندر فولين قد علق أمس، على دعوة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى صربيا لاختيار جانب فيما يخص العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مضيفا أن صربيا تراعي مبادئ القانون الدولي بشأن وحدة أراضي أوكرانيا.