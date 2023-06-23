حسين السيد يخضع للاختبار وتأكد غياب عطية أمام فيوتشر بكأس الرابطة

أكد مجدى الالفي طبيب الفريق الأول للمصري إن المدافع الأيسر حسين السيد سيخضع مساء اليوم الجمعة لاختبار طبي أخير للتأكد من مدى إمكانية خوضه لمباراة الفريق أمام فيوتشر بالدور نصف النهائى لكأس الرابطة والمقرر إقامتها فى التاسعة والنصف مساء السبت 24 يونيو الجارى على ستاد الجيش ببرج العرب.

يذكر إن اللاعب يعانى من شد بالعضلة الأمامية وخضع لبرنامج تأهيلى مكثف ويفضل الجهاز الطبى عدم المجازفة بمشاركتة قبل التأكد من شفائه التام خشية من تفاقم الإصابة.

في الوقت نفسه تأكد غياب اسلام عطية لاعب خط وسط الفريق عن قائمة الفريق لمباراة فيوتشر بعدما فشلت كل محاولات الجهاز الطبى لإلحاق اللاعب بالمباراة رغم الفحوصات الطبية باستخدام الأشعة التشخيصية من التمزق الخفيف فى العضلة الأمامية وتم منح اللاعب راحة سلبية قبل الخضوع لبرنامج علاجى وتأهيلى مكثف بهدف سرعة عودة اللاعب للتدريبات الجماعية مع الفريق.