الزمالك يتعاقد مع أحمد إسماعيل لتدعيم فريق السلة

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نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في التعاقد مع أحمد إسماعيل لاعب الأهلي السابق لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء لمدة ثلاث سنوات.

وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه للزمالك خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

ويأتي التعاقد مع أحمد إسماعيل في إطار خطة مجلس إدارة الزمالك التي تهدف إلى تدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة والحفاظ على أبرز نجوم هذه الألعاب لحصد المزيد من الألقاب في الفترة القادمة.

وقضى لاعب ارتكاز الأهلي السابق موسما ونصف في صفوف المارد الأحمر، قبل أن يقرر الأهلي عدم التجديد مع اللاعب بسبب عدم الاتفاق على النواحي المالية.

وحقق "إسماعيل" مع الأهلي في الموسم المنقضي 4 ألقاب هي: "دوري المرتبط - كأس مصر - دوري السوبر - الدوري الإفريقي "BAL".