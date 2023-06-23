الزمالك يثأر من فاركو بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

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حجز الزمالك بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، بتغلبه على فاركو بثلاثية مقابل هدف في مباراة دور الـ16 بين الفريقين التي أقيمت مساء الجمعة بإستاد القاهرة.

سجل ثلاثية الزمالك، أحمد سيد زيزو "ضربة جزاء"، ومصطفى شلبي، وأحمد فتوح، بينما كان عمرو جمال قد أحرز الهدف الوحيد لفاركو.

الفوز بثلاثية يأتي ليرد الدين للفريق حديث العهد، الذي ألحق بالزمالك هزيمة بثلاثة أهداف دون رد قبل أشهر قليلة في الدوري

بدأت المباراة بضغط هجومي من الزمالك، وما هي إلا دقيقتين حتى توقف اللعب سبب إصابة حارس فاركو محمد سعيد "شيكا" إثر التحام مع أحد مدافعيه قبل أن يتم استئناف اللعب سريعا.

في الدقيقة الخامسة حرمت راية التسلل سيف الجزيري من فرصة خطيرة لمهاجم الزمالك في ظهر مدافعي فاركو لتصل إلى خارج الخطوط بعد خروج الحارس.

رد فاركو بتسديدة صاروخية من محمود حمادة في الدقيقة 7 حولها محمد صبحي إلى ركنية.

أبعد "شيكا" حارس فاركو عرضية باتجاه المرمى من "شيكا" محمود عبدالرازق قائد الزمالك ولم تجد المتابعة البيضاء بالدقيقة 9.

كاد فتوح أن يفتتح التهديف للزمالك بتسديدة يمينية في الدقيقة 12 لكن مرت فوق العارضة بقليل.

في الدقيقة 16 حصل أحمد سيد "زيزو" على ركلة جزاء إثر إعاقة من أحمد عوض في كرة مشتركة، وسط اعتراضات من لاعبي فاركو.

ومن ركلة الجزاء سجل اللاعب نفسه – زيزو – أول أهداف المباراة في الدقيقة 19.

ظل الزمالك في وضعية هجومية بعد التقدم، لكن فاركو أيضا نشطت محاولاته للتعديل.

وفي الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت بدل الضائع، نفذ الزمالك مرتدة سريعة، وتحديداً عبر نبيل عماد "دونجا" الذي انطلق وقبل أن يفقد الكرة مرر لسيف الجزيري الذي بدوره أهدى تمريرة حاسمة لمصطفى شلبي، حيث راوغ الأخير وسدد كرة قوية في الزاوية البعيدة لحارس فاركو، لينهي الشوط الأول بثنائية زملكاوية.

في الشوط الثاني بدأ ضغط فاركو بحث عن تعديل النتيجة، واستطاع بالفعل في الدقيقة 47 أن يقلص الفارق عن طريق عمرو جمال من متابعة لكرة عرضية أرضية من أحمد شريف.

أصبح فاركو أفضل من حيث الانتشار والتنظيم والمحاولات، بحثا عن التعادل بعد تقليص الفارق.

كاد محمد صبحي أن يهدي فاركو فرصة الهدف الثاني بعدما مرر كرة بالخطأ لشكري نجيب إلا أن الأخير لم يستغلها بالشكل الأمثل ليعيدها لحارس الزمالك في الدقيقة 57.

أجرى خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك تبديلين بنزول، محمد أشرف روقا وسيد عبدالله "نيمار" بدلاً من شيكابالا وسيف الدين الجزيري.

سدد مرة أخرى أحمد شريف كرة أرضية لكن سهلة في متناول صبحي بالدقيقة 72.

أنقذ حارس فاركو فرصة نادرة للزمالك في الشوط الثاني من تمريرة فتوح إلى مصطفى شلبي بالدقيقة 73، ليسدد الأخير لكن يبعدها الحارس.

بنفس الدقيقة أخطأ محمد صبحي في التعادل مع عرضية فاركو، لكن لا تجد المتابعة ليبعدها الدفاع الأبيض.

شارك أحمد بلحاج بدلاً من إبراهيما نداي في الدقيقة 79، ليضخ أوسوريو دماء هجومية جديدة.

البديل لم ينتظر طويلاً حتى سجلاً هدفاً لكن راية التسلل كانت حاضرة في الدقيقة 84، ولكن ضد زميله مصطفى شلبي الذي مرر له أمام المرمى.

وفي الدقيقة 88 نجح أحمد فتوح في إطلاق رصاصة الرحمة ، بهدف ثالث للزمالك بعد جملة مشتركة مع بلحاج، ليسدد الظهير الأيسر أرضية قوية في شباك فاركو.

ولم تكن 6 دقائق كوقت بدل ضائع كافية لتغيير النتيجة، ليحسم الزمالك فوزه بثلاثية مقابل هدف ويتأهل لمواجهة المقاولون العرب في دور الثمانية.