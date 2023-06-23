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عرض فيلم التجربة المكسيكية في الموسم الصيفي


نشر في: الجمعة 23 يونيو 2023 - 3:47 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 يونيو 2023 - 3:49 ص

قررت الجهة المنتجة لفيلم" التجربة المكسيكية عرضه بالموسم الصيفي هذا العام، وذلك بعد تأجيل عرضه أكثر من مرة.


الفيلم بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وعمرو عبد الجليل، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدى، واستبدلت الجهة المنتجة السفر إلي المكسيك، بالسفر إلي تركيا.

تأليف محمود حمدان ومحمد محرز وإخراج شادي علي، ويشارك في البطولة كل من الفنانين محمود حافظ، أحمد فتحي، ندا موسي، وليلي عز العرب.


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