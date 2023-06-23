باكستان وألمانيا تتفقان على تعزيز التعاون في التجارة والاستثمار

اتفت باكستان وألمانيا، اليوم الجمعة، على تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات من بينها التجارة والاستثمار والطاقة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية، اليوم الجمعة.



وتمت مناقشة الروابط الثنائية في الاجتماع بين رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمستشار الألماني أولاف شولتس، على هامش قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس.



وشكر رئيس الوزراء الباكستانى، ألمانيا على دعم شعب باكستان بعد تضرره جراء الفيضانات، إلى جانب تقديم دعم بقيمة 163 مليون يورو لبلاده.



وقال رئيس الوزراء إن الـ27 مليون يورو الإضافية المقدمة لبرنامج بينظير لدعم الدخل تم إنفاقها على مساعدة ضحايا الفيضانات وتوفير الغذاء لهم.