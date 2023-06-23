الجالية المصرية في باريس تنظم وقفة ترحيبًا بالرئيس خلال زيارته لفرنسا

نظمت الجالية المصرية فى باريس، وقفة أمام برج إيفل، ترحيبا بالرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى فرنسا للمشاركة فى قمة الميثاق التمويلى العالمى الجديد، بحسب ما أذاعته قناة "إكسترا نيوز".

وردد المشاركون هنتافات "تحيا مصر"، وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في مأدبة عشاء للقادة المشاركين في قمة الميثاق المالي العالمي في باريس.

كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية للقمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، التي ستعقد على مدار يومي ٢٢ و٢٣ يونيو الجاري، في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن قمة ميثاق التمويل العالمى المنعقدة في فرنسا ليس لكل دول العالم ولكن لعدد من الدول، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك في عشاء عمل دعا له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرؤساء الدول المشاركين في القمة.