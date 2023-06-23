قائد فاجنر الروسية: حرب أوكرانيا مبنية على أكاذيب

قال قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، اليوم الجمعة، إن المبررات التي استند إليها الكرملين لشن الحرب على أوكرانيا مبنية على أكاذيب لفقها خصومه الأزليون في قيادة الجيش.



وكان بريجوجين، قد دأب منذ شهور على مهاجمة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف، واصفا إياهما بعدم الكفاءة في منصبيهما، بحسب وكالة "رويترز".



وخلال مقطع فيديو نشره مكتبه الإعلامي عبر تطبيق "تليجرام"، رفض بريجوجن للمرة الأولى، اليوم الجمعة المبررات الروسية الأساسية للحرب في أوكرانيا، التي بدأت في 24 فبراير 2022.



وقال بريجوجن: "لم يكن هناك أي شيء غير عادي يحدث في يوم 24 فبراير... تحاول وزارة الدفاع خداع المجتمع والرئيس وتحكي لنا قصة عن عدوان أوكراني غريب وبأن أوكرانيا كانت تخطط لمهاجمتنا هي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بأكمله"، واصفا الرواية الرسمية بأنها "قصة جميلة".



وأضاف: "كانت هناك أسباب للحرب... حتى يترقى شويجو إلى رتبة مارشال... ولكي يحصل على قلادة بطل (روسيا) ثانية. لم تُشن الحرب لنزع سلاح أوكرانيا أو القضاء على النازية فيها".