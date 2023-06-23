تباطؤ نمو نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو

أظهر تقرير اقتصادي، نُشر اليوم الجمعة، تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في منطقة اليورو ليقترب من منطقة الانكماش، بعد فترة ازدهار قصيرة في فصل الربيع.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة "إس أند بي جلوبال"، فإن المؤشر المجمع لمديري مشتريات القطاع الخاص في منطقة العملة الأوروبية الموحدة تراجع خلال يونيو الحالي إلى 3ر50 نقطة مقابل 8ر52 نقطة خلال مايو الماضي ليسجل أقل مستوى له منذ يناير الماضي ويأتي أقل من التوقعات التي كانت 5ر52 نقطة.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

كان قطاع التصنيع الأشد ضعفا حيث انخفض ناتج المصانع بأسرع وتيرة منذ أكتوبر الماضي، وسجل مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 6ر43 نقطة خلال الشهر الحالي وهو أقل مستوى له منذ 37 شهرا، في حين كان المحللون يتوقعون استمراره عند نفس مستوى الشهر الماضي وكان 8ر44 نقطة.

في الوقت نفسه، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 4ر52 نقطة خلال الشهر الحالي ليصل إلى أقل مستوى له منذ 5 شهور مقابل 1ر55 نقطة خلال مايو الماضي.

كما جاءت قراءة المؤشر أقل من التوقعات وكانت 5ر54 نقطة.

ويقول المحللون إن تراجع المؤشر المجمع المستمر يشير إلى أن النصف الثاني من العام الحالي سيكون صعبا، حيث تواجه الشركات في مختلف القطاعات تراجعا في الطلبيات.

وقال بيرت كولين المحلل الاقتصادي في بنك آي.إن.جي إن تسجيل انكماش اقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الحالي ليس مستبعدا، مشيرا إلى أن تباطؤ الاقتصاد حاليا مازال بسيطا بحيث لا يجعل البنك المركزي الأوروبي يتراجع عن دورة زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم.