إعلام عبري: صافرات الإنذار تدوي في منطقة بالجليل تضم معملا لشركة رافائيل للصناعات العسكرية

أفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، بدوي صافرات الإنذار في منطقة مشغاف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث يوجد معمل تابع لشركة «رافائيل» للصناعات العسكرية.

ورجحت الصحيفة العبرية دوي صفارات الإنذار بالمنطقة الواقعة في الجليل، اليوم الأحد، بعد اعتراض طائرة بدون طيار (مسيرة) تابعة لحزب الله اللبناني.

وأشارت إلى أن منظومة القبة الحديدية اعترضت «هدفًا جويًا مشبوهًا» في المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله، أنه استهدف موقعاً عسكرياً في شمال إسرائيل؛ رداً على اغتيال قيادي من الجماعة الإسلامية في شرق لبنان.

وقال في بيان إن مقاتليه شنّوا «هجوماً جوياً بمُسيَّرة انقضاضية على مقر قيادة عسكري في ثكنة بيت هلل، مستهدفين أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، وذلك رداً على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة الخيارة».

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهته، في بيان، بأنّ «مُسيَّرة معادية من لبنان اخترقت شمال إسرائيل، وسقطت في منطقة بيت هلل من دون وقوع إصابات».

وأوضح أنه «أطلق خلال الحادث صاروخ اعتراض نحو المُسيَّرة، وتم تفعيل الإنذارات خشية سقوط شظايا».



