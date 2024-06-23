القبض على قاتل هارب من السجن في ألمانيا

تمكنت السلطات الألمانية من القبض على قاتل هارب من السجن في برلين.

وقال متحدث باسم مركز شرطة برلين اليوم الأحد، إن أفراد شرطة ولاية براندنبورج ألقوا القبض على السجين الهارب في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت في منطقة دالفيتس-هوبجارتن.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "بيلد"، فقد سبق عملية القبض على الهارب تلقي السلطات بلاغا من السكان في منطقة ميركيش-أودرلاند بشأن العثور عليه. وبحسب الشرطة، تم القبض على الرجل -50 عاما- حوالي الساعة 11 مساء (التوقيت المحلي)، وقد عاد الآن إلى سجن تيجل في برلين، بحسب المتحدث باسم الشرطة.

واستغل المجرم المدان في جريمتي قتل أول خروج له بدون مرافق في الهروب من سجن تيجل بعد ظهر الخميس الماضي. وبحسب الإدارة القضائية المختصة، فقد ارتكب الرجل جريمتي قتل عام 1995، وحكم عليه بالسجن المؤبد. ولم يدل متحدث باسم السلطات القضائية بتفاصيل.

ووفقا لمكتب المدعي العام في برلين، أُدين الرجل في العاصمة في نوفمبر عام 2001. وبحسب الإدارة القضائية، مُنح المجرم خروجا منتظما من السجن منذ عام 2005.