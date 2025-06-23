روته يؤكد تمسك الناتو بمسار ضم أوكرانيا

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، إن التوافق الذي تم التوصل إليه في قمة العام الفائت بواشنطن، حول أن "انضمام أوكرانيا إلى الحلف بات طريقا لا رجعة فيه"، لا يزال ساريا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلاها، الاثنين، عشية انطلاق قمة للناتو غدا الثلاثاء في مدينة لاهاي الهولندية.

وبشأن البرنامج النووي الإيراني، قال روته إن "الحلفاء متفقون منذ وقت طويل على ضرورة عدم سماح إيران بتطوير أسلحة نووية".

وفجر الأحد، لم تكتف الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري والاستخباري واللوجستي للعدوان الإسرائيلي على إيران، وشنت غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية.

وحول القمة المرتقبة للحلف في لاهاي، أفاد روته أنها ستشهد اتخاذ القادة "قرارات جريئة" لتعزيز الدفاع المشترك للدول الأعضاء.

وأوضح أن هذه القرارات ستشمل خطة جديدة ترفع هدف الاستثمار في الدفاع حتى نسبة تصل 5 بالمئة من الناتج المحلي.