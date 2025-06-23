مستشار ألمانيا: لا أرى سببا لانتقاد الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين، إنه لا يوجد سبب يدفعه لانتقاد هجمات إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.

وأضاف في فعالية نظمتها مجموعة الضغط الصناعية الألمانية (بي.دي.آي) "لا يوجد سبب لدينا، أو لدي أنا شخصيا، لانتقاد ما بدأته إسرائيل قبل أسبوع، ولا يوجد أي سبب لانتقاد ما فعلته الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع"، وفقا لرويترز.

وأضاف "نعم، الأمر ليس خاليا من المخاطر، لكن تركه على حاله لم يكن خيارا واردا أيضا".

وأكد ميرتس أن من الواضح أن إيران كانت في طريقها إلى إنتاج سلاح نووي.

وقال "لم يعد من الممكن التشكيك جديا في الأدلة على أن إيران تواصل مسيرتها نحو إنتاج سلاح نووي".