الخطوط التركية تعلن إلغاء رحلات جوية إلى مدن خليجية

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أعلنت الخطوط الجوية التركية، الاثنين، إلغاء رحلاتها المجدولة في 23 يونيو إلى مدن وعواصم في دول الخليج العربي.

وقال المستشار الإعلامي للخطوط الجوية التركية يحيى أوستون عبر منصة إكس، إن الشركة ألغت رحلاتها المقررة في 23 يونيو إلى البحرين والدمام والدوحة ودبي والكويت وأبوظبي ومسقط.

ودعا أوستون إلى متابعة الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية التركية من أجل الحصول على معلومات محدثة عن رحلات الطيران.

وفي وقت سابق الاثنين، أفاد التلفزيون الإيراني الحكومي، ببدء عملية عسكرية أُطلق عليها اسم "بشائر الفتح"، استهدفت قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.

بينما أدانت قطر الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في أراضيها واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادتها، مؤكدة أنها تحتفظ بحق الرد، وفق بيان متحدث الخارجية ماجد الأنصاري.

وفجر الأحد، لم تكتف الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري والاستخباري واللوجستي للعدوان الإسرائيلي على إيران، وشنت غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية.

ومنذ 13 يونيو الجاري تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.