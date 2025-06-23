فرنسا تحشد طائرات عسكرية لإجلاء مواطنيها من إسرائيل

قالت وزارة الخارجية الفرنسية ليل الأحد إن فرنسا تحشد طائرات عسكرية للمساعدة في إجلاء مواطنيها من إسرائيل إلى قبرص إذا سمحت الحكومة الإسرائيلية بذلك.

وذكرت الوزارة في بيان أن الحكومة الفرنسية أعادت 160 مواطنا فرنسيا في حالات طارئة أو معرضة للخطر على متن رحلة إجلاء من الأردن يوم الأحد، وتخطط لرحلات مماثلة يومي الاثنين والثلاثاء.

وجاء الإعلان عن الرحلات بعد أن عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا أمنيا طارئا بشأن حروب الشرق الأوسط ليل الأحد.

وقد حذرت فرنسا مواطنيها من السفر إلى إسرائيل، وحثت جميع المواطنين الفرنسيين في إيران على المغادرة.

وواجهت الحكومة الفرنسية بعض الانتقادات لعدم ترتيب رحلات إجلاء فورا بعد الضربات الإسرائيلية على إيران في وقت سابق من هذا الشهر.