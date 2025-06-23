ميرتس: نهج المفوضية في المفاوضات الجمركية مع واشنطن معقد للغاية

طالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس المفوضية الأوروبية باتباع نهج مختلف في مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.

وخلال فعالية "يوم الصناعة"، قال ميرتس في برلين اليوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي "يتفاوض بطريقة معقدة بشكل زائد عن الحد". وأوضح أن الأمريكيين يركزون على التوصل إلى اتفاقات تتعلق بأربع أو خمس قطاعات صناعية كبرى.

وأضاف: "لكن التفاوض الآن مع الأمريكيين على 400 أو 500 أو 600 رمز جمركي مختلف هو توقيت خاطئ وموضوع خاطئ. نحن بحاجة الآن إلى قرارات سريعة ومشتركة بشأن أربع أو خمس صناعات كبرى"، وتحدث ميرتس في هذا السياق عن صناعة السيارات، والصناعات الكيميائية، والصناعات الدوائية، والهندسة الميكانيكية، موضحًا أن هذه القطاعات حيوية بالنسبة لألمانيا.

وأعرب ميرتس عن اعتقاده بإمكانية تحقيق هذا الهدف، وقال: "يجب أن تسير الأمور الآن بشكل أسرع، وأن تسير في المقام الأول بشكل أبسط. لا ينبغي لهذه الأمور أن تكون بمثل هذا القدر من التعقيد. نحن لا نريد الأفضل من الأفضل، بل نريد الأهم من الضروري".

يذكر أن المفوضية الأوروبية هي التي تقود المفاوضات مع الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر مؤخرًا، بعد حدوث اضطرابات كبيرة في أسواق الأسهم والمال، منح العديد من الدول فترة إعفاء لمدة 90 يومًا من بعض الرسوم الجمركية — وتنتهي هذه المهلة في 9 يوليو المقبل، وذلك بغرض إفساح فترة زمنية للمفاوضات.

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، كان ميرتس قال على هامش قمة مجموعة السبع في كندا يوم الثلاثاء الماضي: "أنا متفائل بأننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق"، لكنه أوضح أن هذا "لن يكون اتفاقًا شاملًا للغاية"، بل سيشمل بعض القطاعات الكبرى فقط.

وكان ترامب أثار نزاعًا تجاريًا جديدًا عقب توليه منصبه بوقت قصير، حين أعلن عن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات قادمة من الاتحاد الأوروبي. وقالت ترامب إنه يهدف من وراء هذه الرسوم إلى تصحيح ما وصفه باختلالات تجارية، ودفع الشركات لإعادة الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة. كما يهدف من عائدات هذه الرسوم أن تسهم جزئيًا في تمويل وعده الانتخابي المكلف المتعلق بإجراء تخفيضات ضريبية كبيرة.