موجة حر في أوروبا: ما الدول التي أصدرت إنذارات حمراء؟

أصدرت عدة دول في أوروبا الغربية إنذارات حمراء من الحر، مع مواجهة القارة لموجة قيظ قياسية تجاوزت فيها درجات الحرارة 40 درجة.

وبحسب موقع «يورونيوز عربية»، تعد فرنسا من بين البلدان الأكثر تأثرًا، إذ شهدت يوم الاثنين، ثالث أكثر الأيام حرارة على الإطلاق، بعدما بلغ متوسط درجة الحرارة على المستوى الوطني 29.2 درجة.

وبحسب هيئة الأرصاد الفرنسية «Météo-France»، تجاوزت الحرارة عتبة 40 درجة في 20 في المئة من أنحاء البلاد، ومن المتوقع استمرار الذروة حتى يوم الخميس على الأقل.

وفي باريس ستبقى المتنزهات والحدائق مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع حتى يجد السكان والزوار أماكن للتخفيف من الحر، كما سيسمح بالسباحة في قناة «Canal Saint-Martin»، اعتبارا من يوم الأربعاء.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية «AEMET» إن الهواء الصحراوي الحار، إلى جانب مستويات سطوع الشمس المرتفعة في هذا الوقت من العام، قد يرفع درجات الحرارة اليوم إلى 44 درجة في بعض مناطق إسبانيا.

وفي المملكة المتحدة، أصدر مكتب الأرصاد «Met Office» إنذارا أحمر من الحر الشديد ليومي الأربعاء والخميس، في أجزاء واسعة من جنوبي ووسط إنجلترا وويلز.

وقد تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى ما بين 38 و40 درجة، على أن تترافق الموجة مع رطوبة مرتفعة.

وحذر «Met Office» من آثار صحية سلبية، ومن ارتفاع خطر انقطاع التيار الكهربائي، وتعطل خدمات أساسية، مثل: المياه والكهرباء وخدمات الهاتف المحمول، إضافة إلى توقع ازدحام المناطق الساحلية والبحيرات والأنهار، وما قد يرافق ذلك من زيادة في حوادث السلامة في المياه.

وفي إيطاليا، أصدرت وزارة الصحة نشرات إنذار من المستوى الثالث لموجة الحر في عدد من المدن، بينها: بولونيا وفلورنسا وميلانو وروما وتورينو والبندقية وفيرونا، يومي الثلاثاء والأربعاء.

كما تشهد مقاصد سياحية شعبية أخرى، مثل: باري ونابولي وباليرمو إنذارات من المستوى الثاني.

وفي سويسرا، أصدرت هيئة الأرصاد «MeteoSwiss» إنذارات من المستوى الرابع لموجة الحر في أجزاء من البلاد، بينها شمال غرب سويسرا ومنطقة بحيرة جنيف ووادي فاليه الأوسط.

وستظل هذه التحذيرات سارية حتى يوم السبت، مع توقع انتشار درجات حرارة تتراوح بين 34 و37 درجة على الجانب الجنوبي من جبال الألب.

وفي لوكسمبورج، أصدر قسم تقييم مخاطر الطقس والفيضانات «CERI» إنذارا أحمر يستمر حتى نهاية الأسبوع.

وتتوقع السلطات تسجيل معدلات حرارة تتراوح بين 35 و40 درجة، مع بلوغ الذروة يوم الأربعاء، وذلك في وقت تحتفل فيه البلاد بيومها الوطني اليوم، 23 يونيو.

ويعمل المنظمون على تكييف برامج الاحتفالات لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، من خلال اعتماد تدابير للوقاية من مخاطر الحر، مثل زيادة نقاط توفير المياه في الفعاليات.