خسائر سرقات المتاجر في ألمانيا تسجل مستوى قياسيا جديدا في 2025

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بلغت الخسائر الناجمة عن السرقات في قطاع تجارة التجزئة بألمانيا مستوى قياسيا جديدا في عام 2025.

وأظهرت دراسة أجراها معهد "إي إتش آي" لأبحاث التجارة أن بضائع تزيد قيمتها على 4.3 مليار يورو تعرضت للسرقة، بزيادة قدرها 3.1% مقارنة بعام 2024.

وبذلك ترتفع قيمة الخسائر الناجمة عن السرقات للعام الرابع على التوالي.

وشكلت سرقات العملاء الجزء الأكبر من هذه الخسائر بقيمة بلغت نحو 3.05 مليار يورو، فيما يُعزى ثلث هذا المبلغ إلى مجموعات إجرامية منظمة.

كما تسببت سرقات موظفي شركات تجارة التجزئة في خسائر قدرها 910 ملايين يورو، بينما بلغت الخسائر الناتجة عن موظفي شركات التوريد والخدمات، مثل الحرفيين وعمال النظافة، نحو 370 مليون يورو.

وارتفعت الخسائر بين عامي 2020 و2025 بنحو 29%، بينما زادت خسائر سرقات العملاء بأكثر من 41%.

وأشارت الدراسة إلى أن جزءا من هذه الزيادة قد يكون مرتبطا بمعدلات التضخم المرتفعة، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين خلال الفترة نفسها بأكثر من 20%، فيما زادت أسعار المواد الغذائية بنحو 35%.

ووصف خبير معهد "إي إتش آي"، فرانك هورست، مكافحة السرقات المنظمة والاحترافية بأنها أكبر التحديات التي تواجه القطاع، مضيفا أن الزيادة في السرقات "العادية" التي يرتكبها العملاء تثير القلق أيضا.

من جانبه، طالب اتحاد التجارة الألماني بتشديد ملاحقة جرائم سرقة المتاجر، وتحسين إمكانات أجهزة إنفاذ القانون والمحاكم.

واستندت الدراسة إلى استطلاع شمل 103 شركات تدير ما مجموعه 21 ألفا و225 متجرا. وتولت الشركات المشاركة في الاستطلاع تقدير توزيع الخسائر بين العملاء والموظفين وغيرهم من المتسببين فيها، قبل تعميم النتائج على مجمل سوق تجارة التجزئة في ألمانيا.