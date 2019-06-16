عاصم شوقي: محمد نجيب لم يكن من أعضاء تنظيم الضباط الأحرار

قال الدكتور عاصم شوقي، أستاذ التاريخ المعاصر، إن الرئيس الراحل محمد نجيب، لم يكن من أعضاء تنظيم الضباط الأحرار، على حد قوله.

وأضاف في لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء «الضباط الأحرار هما شباب من سن 30 و35 سنة، فلسفة عبد الناصر اللي كان فاهم طبيعة المجتمع المصري، قال لو إحنا شباب وقمنا نكلم الناس هتستقل بينا، يعني دلوقتي لما تلاقي شاب بيتكلم كلام كويس جدا نقوله بلاش لعب عيال، حتى لو كلامه صح، عبد الناصر كان متفهما هذا جيدا».

وأوضح أنهم بحثوا في ضباط الجيش ووجدوا صاحب أنقى سيرة ورتبة وهو الرئيس الراحل محمد نجيب، فضلًا عن حصوله على ليسانس الحقوق وتحضيره دبلومة في القانون، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الناصر وعبد الحكيم عامر طلبا منه الترشح لرئاسة نادي ضباط القوات المسلحة ودعماه، وفاز برئاسة النادي متفوقا على مرشح الملك بدعم من الضباط الأحرار.

وأشار إلى أن الضباط الأحرار أخبروا محمد نجيب بموعد ثورة يوليو قبلها ب 5 أيام، معقبًا: «تم البدء بالتمهيد للثورة من خلال المنشورات التي وضعها الضباط أمام بيوت المسؤولين، وبعدها حصل حريق القاهرة 26 يناير، القصر الملكي ربط بين المشورات وانتخابات مجلس الضباط، بدأوا يفتشوا عن عناصر رجال الجيش، والملك قرر حل مجلس إدارة نادي الضباط في 17 يوليو 1952، ليطلب عبد الناصر من محمد نجيب إعلان الثورة تحت قيادته».

وتحتفل مصر اليوم الثلاثاء بالذكرى الـ 67 لثورة 23 يوليو التي قادها الضباط الأحرار عام 1952.