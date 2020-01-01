 ترامب: من الممكن دائما إغلاق المزيد من القنصليات الصينية في البلاد - بوابة الشروق
الخميس 23 يوليه 2020 3:23 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

ترامب: من الممكن دائما إغلاق المزيد من القنصليات الصينية في البلاد

دونالد ترامب
دونالد ترامب

نشر في: الخميس 23 يوليه 2020 - 2:23 ص | آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2020 - 2:23 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه "من الممكن دائما" أن يأمر بإغلاق المزيد من القنصليات الصينية في بلاده، في أعقاب أمر وزارة الخارجية بإغلاق قنصلية بكين في هيوستن.

وأضاف في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أنه "تم رصد حريق داخل حرم قنصلية هيوستن بعد أن أمرت وزارة الخارجية بالإغلاق في غضون 72 ساعة"، متابعا: "أعتقد أنهم كانوا يحرقون وثائق وأوراق أخرى".

وأمهلت الولايات المتحدة الصين 72 ساعة لإغلاق قنصليتها في هيوستن وسط اتهامات بضلوع مسؤولين صينيين في أنشطة تجسس في خطوة تمثل تدهورا كبيرا في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

ووصفت وزارة الخارجية الصينية، الإجراء بأنه "تصعيد غير مسبوق"، وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية لم تحددها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك