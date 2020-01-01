موسكو: لم نتقدم باقتراح لاستضافة مفاوضات بين الأطراف الأفغانية لكن لا نستبعد ذلك

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو لم تتقدم باقتراح لاستضافة مفاوضات بين الأطراف الأفغانية لكنها لا تستبعد مثل هذا الاحتمال في المستقبل.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن زاخاروفا قولها في مؤتمر صحفي: "في الوقت الحالي، لم تتقدم روسيا رسميا باقتراح لاستضافة المفاوضات بين الأطراف الأفغانية لكننا لا نستبعد مثل هذا الاحتمال مستقبلا. ولن نخفِ حقيقة أننا تلقينا مثل هذه الطلبات".

وأكدت زاخاروفا على أن قضية إطلاق سراح أسرى طالبان التي تعارضها الحكومة الأفغانية، يجب أن تبت فيها الأطراف المتحاربة نفسها.

ووفقاً لها، تنطلق موسكو من حقيقة أن عملية المفاوضات ستكون طويلة وستتطلب أكثر من جولة اجتماعات في عواصم مختلفة.

وأشارت زاخاروفا إلى أنه "بحسب علمنا، لا تزال المشاورات الفنية بشأن قوائم السجناء الذين سيُفرَج عنهم جارية. الشيء الرئيسي هو أن هذه المسألة لا ينبغي أن تشكل عقبة مصطنعة أمام بدء المفاوضات المباشرة بين الأفغان. ومن جانبنا، ندعو كابول وحركة طالبان لإنهاء عملية تبادل الأسرى في أقرب وقت ممكن والانتقال إلى حوارٍ بناء".