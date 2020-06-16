قال الفنان راغب علامة، إن زوجته حضرت إحدى حفلاته قبل زواجهما بـ 11 عامًا والتقطت صورة معه، متابعًا: «قولي أنا مش نسيالك أنت قولتلي أنت طالعة حلوة لمين لبابا وماما قولتلها سلميلي عليهم».

وأضاف خلال برنامج «سهرانين» الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر فضائية «on e»، مساء الخميس، أنه قرر الزواج بعد فشل قصص الحب، مشيرًا إلى أنه طلب من والدته اختيار العروس له.

وذكر أن والدته أخرجت يومها من حقيبتها صورة لزوجته وقالت له هذه عروسك، موضحًا أن والدته كانت في إحدى الأفراح التي حضرتها زوجته ولاقت إعجابها، لتسأل بعدها عنها وعن أهلها.

وأوضح أن والدته رتبت مقابلة مع زوجته ووالدها، لافتًا على أنه قبل ليلة من ذهابه لطلب يدها عرض عليها أن يعقدوا قرانهما لسفره وانشغاله بالعمل.

