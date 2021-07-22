* السيول تجرف السيارات والناس

PLA soldiers and firefighters step forward as record rainfall hits central China's #Henan Province pic.twitter.com/eIKlAwiDlN — CGTN (@CGTNOfficial) July 22, 2021

* وفات 12 شخصا في مترو الأنفاق

* خنان الأكثر تضررا

Rescuers rush to help as rainstorms hit C China's #Henan pic.twitter.com/762h9FucFB — CGTN (@CGTNOfficial) July 22, 2021

* توقعات بارتفاع أعداد الضحايا

* كارثة تحدث كل ألف عام

وأرسلت مصر برقية عزاء للرئيس الصيني في ضحايا الفيضانات العارمة التي أدت لمقتل العشرات.تم التقاط شدة الفيضانات من خلال العديد من مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، والتي أظهرت الناس والسيارات جرفت في السيول المتصاعدة، حيث واصل السكان الذين تقطعت بهم السبل طلب المساعدة على Wechat وWeibo، أكبر منصتي تواصل اجتماعي في البلاد ، مع مشاركة بعض الصور والمعلومات الخاصة بأفراد أسرهم المفقودين، فيما لا تزال جهود الإنقاذ مستمرة على قدم وساق.اجتاحت الأمطار غزيرة، أمس الخميس، مقاطعة خنان، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص وتسببتز في أضرار اقتصادية بقيمة 1.22 مليار يوان، أي حوالي 190 مليون دولار.ووقعت واحدة من أكثر المشاهد المروعة للكارثة تحت الأرض في الخط 5 من مترو أنفاق تشنغتشو.فخلال ساعة الذروة المسائية يوم الثلاثاء، حوصر مئات الركاب في ارتفاع المياه حيث تدفقت السيول الغامضة في النفق وتسربت إلى العربات، ونشر البعض مقاطع فيديو وطلبوا المساعدة عبر الإنترنت، وصدمت الناس مقاطع الفيديو الدرامية التي أظهرت أشخاصًا يتشبثون بمقابض السقف لإبقاء رؤوسهم فوق المياه المرتفعة، لتتصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم.وقالت السلطات إنه تم إجلاء أكثر من 500 راكب من خط مترو الأنفاق الذي غمرتهم المياه، فيما لقى 12 شخصًا مصرعهم وأصيب 5 آخرون.تعد خنان، التي يبلغ عدد سكانها 99 مليون نسمة، واحدة من أكثر مقاطعات الصين اكتظاظًا بالسكان وأفقرها، وتضم مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والمصانع.فيما تعد مدينة تشنغتشو التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، هي واحدة من أكثر المناطق تضررا، حيث دمر العديد من المدن والقرى الأصغر بشدة، مع توقع هطول المزيد من الأمطار في المنطقة.من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا مع استمرار أعمال الإنقاذ، ففي مدينة جونغيي الواقعة في غرب مدينة تشنغتشو، لقي ما لا يقل عن 4 أشخاص مصرعهم عندما اجتاحت مياه الفيضانات المتدفقة الشوارع، كما تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار المنازل على نطاق واسع وانهيارات أرضية ، مما أعاق عمليات الإنقاذ.وفي مدينة شينشيانغ، تضخمت الأنهار بما يتجاوز مستويات التحذير وفاضت 7 خزانات، مما أثر على 58 مقاطعة و470 ألف شخص، وفقًا لصحيفة الشعب اليومية الحكومية.وصفت محطة الأرصاد الجوية في مدينة تشنغتشو مستوى هطول الأمطار بأنه "يحدث كل ألف عام"، فيما وصفت إدارة الموارد المائية في مقاطعة خنان مستويات الأمطار بأنها "تحدث مرة كل 5000 عام".فعلى الرغم من أن الفيضانات خلال أشهر الصيف تحدث سنويًا في أجزاء من الصين، إلا أن الأمطار التي سجلت أرقامًا قياسية في الآونة الأخيرة أثارت قلق العلماء والمسؤولين، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت البلاد مستعدة للتعامل مع طقس أكثر تطرفًا ولا يمكن التنبؤ به بسبب تغيرات المناخ.يأتي ذلك فيما لا يزال من المتوقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة يوم الخميس المقبل، قبل أن تهدأ يوم الجمعة، وفقًا لمسؤول في محطة الأرصاد الجوية بالمقاطعة.