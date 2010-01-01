انتحار شاب بالحبة القاتلة بسبب خلافات عائلية في المنوفية

أقدم شابا على التخلص من حياته بتناول الحبة القاتلة "حبة حفظ القمح"، في قرية القناطرين بمركز الشهداء في محافظة المنوفية، ولقي مصرعه متأثرا بحالة تسمم.



وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة أشمون بوفاة شاب إثر تناوله حبة حفظ القمح الحبة القاتلة.



وبالانتقال تبين وفاة "م.ع"، ١٨ سنة؛ متأثرا بإصابته بحالة تسمم نتيجة تناول الحبة القاتلة، وبسؤال والدته أكدت أن نجلها اقدم على الانتحار بسبب خلافات عائلية إصابته بحالة نفسية سيئة فقرر التخلص من حياته.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.