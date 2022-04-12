فيضانات ضخمة في إيران تودي بحياة 11 شخصا

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أفادت وسائل إعلام إيرانية، الجمعة، بأن 11 شخصا على الأقل قتلوا بسبب الفيضانات الغزيرة في مقاطعة فارس بجنوب إيران.

ووفقا لوكالة أنباء فارس، هناك 13 شخصا مفقودين أيضا في مدينة استهبان.

يشار إلى أن الفيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة.

وتعرضت بعض المناطق الجنوبية في إيران لفيضانات وسيول، وسط تقارير عن خسائر وأضرار بالغة.

وأعلن محافظ “فارس”، أنه بعد تعرض المنطقة لسيول وفيضانات فإن الإحصائيات تشير إلى وقوع خسائر تصل إلى ألف مليار تومان، لافتًا إلى أن أكثر من 1100 وحدة سكنية تضررت في مختلف مدن محافظة فارس، منها 600 وحدة سكنية بحاجة إلى إعادة بناء و500 وحدة بحاجة إلى ترميم.

وقررت السلطات إرسال 29 فريقًا لتقييم الأضرار من قبل المؤسسة إلى قرى جابهار وكنارك ونيكشهر.

وأعلن وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان أن الفيضانات في الأيام الأخيرة تسببت في خسائر في 4700 هكتار من الأراضي الزراعية في هرمزكان.