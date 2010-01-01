جامعة بني سويف تستعد لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم السبت، إنهاء الجامعة التجهيزات اللازمة لإجراء اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليات «الإعلام، والفنون التطبيقية، والتربية الرياضية، والتمريض، والمعهد الفني للتمريض، والتكنولوجيا والتعليم الصناعي»، والتي ستبدأ يوم 25 يوليو الجاري، وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل.

وأكد على الالتزام بالإجراءات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، بعد ما أتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

ووجه رئيس الجامعة، بتوفير المناخ الملائم وسبل الراحة للطلاب، وتجهيز قاعات وأماكن انتظار بالكليات التي يؤدى بها اختبارات القدرات، وتشكيل لجان لتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب والعمل على حلها خلال فترة الاختبارات، مع الالتزام بارتداء الكمامات، ومراعاة تطبيق المسافات الآمنة وإجراءات التباعد الاجتماعي حرصا على سلامتهم.