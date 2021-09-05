عرضت فضائية «يورونيوز عربية»، مقطع فيديو يرصد لجوء عائلات يهودية أوكرانية إلى مخيم «كوشير» للاجئين، الواقع على بحيرة بالاتون، في المجر على بعد 80 ميلا من العاصمة بودابست.

ويستطيع هذا المخيم المملوك للدولة في بالاتونوزود، والذي تبلغ مساحته 18 هكتارا، إيواء ما يقرب من 700 لاجئ حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار متطلبات نظامهم الغذائي الديني، ويتم تحضير جميع الوجبات بما يتناسب مع الديانة اليهودية، فضلا عن تربية وتعليم الأطفال المناهج الدينية الخاصة بهم.

ويقول سلومو كوفز، كبير حاخامات الجالية اليهودية المجرية الموحدة (EMIH): «في مثل هذه الأوقات، نعتبر نحن (الجالية اليهودية في المجر) أن من واجبنا الخاص والمقدس التواصل وتقديم أي مساعدة ضرورية لتلبية الاحتياجات الوجودية والروحية لإخواننا اليهود عبر الحدود».

وفي أبريل الماضي، تواصل اتحاد الجاليات اليهودية في أوكرانيا والمجتمع اليهودي المجري بالحكومة، لطلب المساعدة في إقامة معسكر «طويل الأمد» لمئات اليهود الأوكرانيين الذين يحتاجون إلى طعام كوشير.

وبالفعل، أقامت المنظمتان المنتميتان إلى حركة حاباد - لوبافيتش المعسكر الذي أطلق عليه اسم «ماكن حاباد». ويذكر أن شاباد لوبافيتش هي حركة يهودية أرثوذكسية عالمية نشأت في مدينة لوبافيتش الروسية خلال الحكم الإمبراطوري.

تعمل المجتمعات الأوكرانية والمجرية جنبا إلى جنب على تجديد الموقع الحالي مع خطط لتوسيع وإضافة مناطق عامة أخرى.

ويقول شاؤول ميلاميد، مطور برمجيات من منطقة دونيتسك المتنازع عليها بشدة في أوكرانيا، إن خطته الحالية هي البقاء في هذا المخيم إلى أن تنتهي الحرب، بالرغم من اعتقاده أنها قد تستمر لسنوات إضافية.