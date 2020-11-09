صاحب أغنية ولد الهلالية: لحن «للّي» للفنان محمد منير مأخوذ من أغنيتي بالكامل

قال الفنان محمود المنسي، إن الهدف من إثارته للتشابه بين لحن أغنيته «ولد الهلالية»، التي صدرت عام 2017، ولجن أغنية «للّي» للفنان محمد منير، غير متعلق بالهجوم، واصفًا الكينج بأنه «قيمة عظيمة لكل المصريين».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، أنه أحد معجبي الفنان محمد منير، مشيرًا إلى أن نقطة الخلاف بالنسبة لأغنية «للّي»، متعلق بتقديم نفس لحن أغنيته كما هو بالكامل.

وذكر أنه علم بالتشابه في اللحن، بعد تواصل ملحن أغنية «ولد الهلالية» سيد طه معه، معقبًا: «ملحن الأغنية كلمني عندما طرحت أغنية الكينج، أخبرني بوجود تشابه قوي في اللحن، ورأيت من جانبي أن اللحن قُدم كما هو».

من جانبه أوضح «طه» أن لحن أغنية «ولد الهلالية» منفذ عام 2016، لكنهم أجلوا نزول الأغنية إلى عام 2017 لأسباب عدة، قائلًا إن الجملة الموجودة في الأغنية جنوبية بحتة في الأصل.

وعن رد الفنان أكرم حسني على اتهامه بسرقة اللحن، عقّب: «لن أتحدث عن أكرم حسني، محمد منير هو نجم نعتز بقيمته، لكن بالنسبة لأغنية ولد الهلالية غيرنا قليلًا في الجملة الأساسية، وأخذناها في سكة مقام البياتي حتى تناسب العصر الحديث».

وطاردت الفنان أكرم حسني اتهامات بسرقة كلمات ولحن أغنية للي للفنان محمد منير، حيث حققت الأغنية انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد ساعات من طرحها على «يوتيوب».

كلمات أغنية للي للفنان محمد منير من تأليف أكرم حسني، الذي تولى تلحينها أيضًا، ورد على الاتهامات بسرقة اللحن، قائلًا إنه تيمة فلكلورية من الصعيد تأثر بها عدد كبير من الفنانين في أعمالهم الغنائية من بينهم حمادة هلال ومحمد الشرنوبي، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية.