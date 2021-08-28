 إنزاجي يعلن قائمة إنتر ميلان لمواجهتي النصر وسان جيرمان - بوابة الشروق
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إنزاجي يعلن قائمة إنتر ميلان لمواجهتي النصر وسان جيرمان

محمد ثابت
نشر في: الأحد 23 يوليه 2023 - 2:03 م | آخر تحديث: الأحد 23 يوليه 2023 - 2:03 م

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان، قائمة فريقه المسافرة إلى اليابان لخوض المعسكر التدريبي تمهيدا لبداية الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الإنتر مباراتين وديتين خلال معسكر اليابان، أمام النصر السعودي يوم الخميس القادم 27 يوليو، ثم باريس سان جيرمان مطلع أغسطس.

وفيما يلي قائمة الإنتر:

حراسة المرمى: كاليجاريس، فيليب ستانكوفيتش، رافاييل دي جينارو.

الدفاع: دارميان، أتشيربي، دي فري، باستوني، بيسيك، ديماركو، جوسينس، دومفريس، كوادرادو، لازارو، ستابيلي، ألكسندر ستانكوفيتش.

الوسط: كالهانجولو، أصلاني، سينسي، باريلا، فراتسي، مخيتريان، فابيان.

الهجوم: لاوتارو، كوريا، تورام، إسبوزيتو.


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