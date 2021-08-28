نقابة أطباء السودان: 70% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات متوقفة عن الخدمة

قالت نقابة أطباء السودان، اليوم الأحد، إن 70% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع متوقفة عن الخدمة، وذلك وفقا لما جاء في وكالة أنباء العالم العربي (AWP).



وأضافت النقابة، في بيان، أن 62 مستشفى من أصل 89 مستشفى رئيسي في العاصمة والولايات متوقفة عن الخدمة، فيما يعمل 27 مستشفى بشكل كامل أو جزئي، وهي مهددة بالإغلاق أيضا نتيجة نقص الكوادر والإمدادات الطبية وإمدادات المياه والكهرباء.



وأوضحت أن عدد المستشفيات التي تم قصفها منذ بداية الاشتباكات ارتفع إلى 19 مستشفى وأن 22 مستشفى تعرضت للإخلاء القسري منذ اندلاع القتال.



وفيما يتعلق بالوضع في ولاية غرب دارفور، قالت نقابة الأطباء إن جميع المرافق الصحية بمدينة الجنينة لا تزال خارج الخدمة بعد أن تم "الاعتداء عليها ونهبها ونهب المخزن المركزي للدواء وسكن الأطباء ومكاتب الهلال الأحمر".