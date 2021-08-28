تبون وأردوغان يتفقان على عقد قمة قريبا لتحديد برنامج تعاون جديد بين البلدين

أعرب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت بإسطنبول، عن ارتياحهما لمستوى العلاقات بين البلدين.

وبحسب ما نشره موقع «الإذاعة الجزائرية»، صباح الأحد، أعرب الرئيسان، خلال المحادثات التي جرت بينهما، بحضور وزيري خارجية البلدين، عن ارتياحهما لمستوى العلاقات على الصعيد الاقتصادي، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5 مليارات دولار، فيما بلغ حجم الاستثمارات التركية بالجزائر 6 مليارات دولار، ويسعى الطرفان لرفعها إلى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط.

ولتقوية الشراكة بين الجزائر وتركيا، اتفق الرئيسان على فتح مجال الاستثمار في ميادين جديدة، وهو ما من شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، خاصة مع إعادة انتخاب «أردوغان» رئيسا لجمهورية تركيا لولاية رئاسية جديدة.

وخلال محادثاتهما، وجه الرئيسان وزيرا خارجية البلدين، بعقد اجتماع في أقرب الآجال؛ لتحديد الأولويات التي تم الاتفاق عليها، وتحضير قمة تجمع بين الرئيسين قريبا؛ من أجل تحديد البرنامج الجديد للتعاون بين البلدين الشقيقين.

وفي الشأن الدولي، تطرق الرئيسان باهتمام إلى القضية الفلسطينية، واتفقا على تسريع مسار حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، كما تطرقا أيضا إلى الوضع في السودان وليبيا ومنطقة الساحل.

وخلال هذا اللقاء، شكر الرئيس التركي نظيره الجزائري، على الدور الذي اضطلع به «تبون» للحفاظ على نوعية العلاقات العربية التركية.