وزير خارجية إيران يدعو نظيره التركي لزيارة البلاد ويؤكد استعداد طهران لعقد لجنة اقتصادية مشتركة

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أجرى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي، هاكان فيدان، تبادلا خلاله وجهات النظر حول أهم القضايا التي تهم البلدين في المجالات الثنائية والإقليمية والدولي.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم السبت، إن "عبد اللهيان أجرى اتصالا هاتفيا مع فيدان، ودعا نظيره التركي لزيارة طهران، مؤكدا استعداد إيران لعقد لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين في طهران"، وفقا لوكالة أنباء مهر الإيرانية.

كما أفادت الوكالة بأن عبد اللهيان وفيدان، أدانا الإساءة إلى القرآن الكريم في السويد والدنمارك.

وثمن وزير خارجية إيران مواقف تركيا في إدانة إهانة القرآن الكريم وقدم اقتراحا لعقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الدول الإسلامية في أقرب وقت ممكن.

ومن جهته رحب فيدان باقتراح وزير الخارجية الإيراني بعقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وفي معرض ترحيبه بدعوة نظيره الإيراني، قال وزير الخارجية التركي: سأقوم بزيارة لطهران في المستقبل القريب.