استمرارا لمفاجآت مهرجان صيف بنغازي، تم الإعلان عن عدد جديد من الحفلات الموسيقية، والتي تقام على هامش المهرجان في الفترة من ١ إلى ١٥ أغسطس المقبل.

وأعلنت مؤسسة أجيالنا أن قائمة الحفلات تضم نجوم الراب مروان موسى، موح ميلانو، سمارة، ومنصور أنون، لينضموا إلى قائمة النجوم الذين تم الإعلان عنهم في وقت سابق، وهم وائل جسار، الجندي، نوردو، كحله، أخرس، والجراند توتو.

كما تعلن إدارة مهرجان صيف بنغازي خلال الأيام القليلة القادمة، عن بافي التفاصيل والحفلات والنجوم، ومن ضمنهم في الرياضة نجوم الكرة العالميين رونالدينهو، وباتيستوتا، الذين يفتتحوا البطولات الرياضية المقامة على هامش المهرجان.

جدير بالذكر أن مهرجان صيف بنغازي يقام برعاية مؤسسة أجيالنا، ويقام في الفترة من ١ إلى ١٥ اغسطس، ويحضره نخبة من الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية المصرية، ويقام على هامش المهرجان معرض الكتاب، ومعرض تراث بنغازي، وعدد من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية الأخرى