رئيسة وزراء بنجلاديش تتهم منافسيها السياسيين بتضخيم الاحتجاجات الطلابية

اتهمت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة، منافسيها السياسيين بتضخيم الاحتجاجات الطلابية ضد نظام حصص الوظائف الحكومية التي تحولت لأعمال عنف، وأسفرت عن مقتل أكثر من 170 شخصا، قائلا إنه سوف يتم تمديد العمل بحظر التجوال.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن حسينة قالت أمام مجموعة من رجال الأعمال في مكتبها أمس الاثنين إن احتجاجات الطلاب لم تكن جزءا من " الإرهاب المتعمد"، متهمة الحزب البنجلاديشي الوطني والجماعة الإسلامية البنجلاديشية، وهي جماعة إسلامية بشن هجمات تماثل هجمات المسلحين.

ونقل تلفزيون سوموي عن حسينة القول: "لا أريد فرض حظر التجوال"، مضيفة: "ولكنهم نفذوا أعمال عنف واسعة النطاق واستخدموا الطلاب كأدوات، مما اضطرني لفرض حظر التجوال".

وكان جيش بنجلاديش أعلن السبت الماضي أن الحكومة فرضت حظرا للتجوال بمختلف أنحاء البلاد ونشرت قوات من الجيش، في أعقاب اشتباكات بين متظاهرين والشرطة، خلال احتجاجات طلابية.

وكان أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم ، منذ اندلاع العنف يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت الاحتجاجات تصاعدت الأسبوع الماضي بعدما قررت المحكمة الشهر الماضي إعادة العمل بسياسة حصص الوظائف، التي تخصص ما يصل إلى 30% من الوظائف لأفراد أسر المحاربين القدامي الذين حاربوا في حرب استقلال بنجلاديش عام 1971.