هآرتس: ما لا يقل عن 70% من مباني غزة غير صالحة للسكن

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن تحليلًا لصور الأقمار الاصطناعية كشف أن حجم الدمار في قطاع غزة أكبر مما كان يعتقد سابقا، حيث أصبح ما لا يقل عن 70% من المباني غير صالحة للسكن.

ونقلت الصحيفة عن خبير خرائط من الجامعة العبرية قوله إن 89% من مباني رفح الفلسطينية دُمّرت، و84% من مباني شمال قطاع غزة، و78% من مباني مدينة غزة كليًا أو جزئيًا.

وتُشير البيانات إلى أنه منذ أبريل دُمّرت في رفح ما معدله 2000 مبنى شهريًا.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه "لم يعد لدى سكان قطاع غزة مكان يعودون إليه، فالعالم الطبيعي وحياتهم اليومية كانت ولم تعد موجودة".

وتشير الصور إلى أن آلاف المباني داخل وحول ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة تعرضت للتدمير في الأشهر الأخيرة، وذلك بشكل رئيسي باستخدام أدوات هندسية.

ويزيد جيش الاحتلال من وتيرة الهدم حيث أظهرت الصور أن خان يونس تم مسحها بالكامل تقريبًا.