الاحتلال يزعم تدمير منصة إطلاق محملة وجاهزة للإطلاق باتجاه إسرائيل في منطقة البقاع اللبنانية

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن الجيش هاجم خلال ساعات الليلة الماضية، بنى تحتية تابعة لحزب الله في بيروت، وفي مناطق أخرى في لبنان.

وادعى في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، رصد وتدمير منصة إطلاق محمّلة وجاهزة للإطلاق نحو إسرائيل في منطقة البقاع اللبنانية.

وأشار – وفق مزاعمه – إلى استهداف مستودعات وسائل قتالية ومبانٍ عسكرية في أنحاء لبنان كانت تُستخدم من قبل عناصر حزب الله، للدفع بنشاطات عسكرية ضد قوات الجيش ومواطني إسرائيل.

يذكر أن الغارات الإسرائيلية تتواصل على مناطق متفرقة في لبنان، مخلفة خسائر بشرية ودمارا واسعا، ومثيرة مخاوف من تصعيد أكبر في الأيام المقبلة، يرتبط بحسابات ميدانية وإقليمية متداخلة.

ومنذ الثاني من مارس الجاري، أوقع القصف الإسرائيلي على لبنان نحو 1150 شهيدا وأكثر من 3300 جريح، بحسب البيانات الرسمية.

ويأتي عدوان إسرائيل الموسع على لبنان ضمن تداعيات الحرب التي تشنها هي والولايات المتحدة على إيران، حليفة حزب الله منذ 28 فبراير الماضي، والتي خلفت مئات القتلى، أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر 2023، ونوفمبر من العام التالي.